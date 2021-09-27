В работе приложения Приват24 произошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В работе мобильного приложения Приват24 произошел сбой. Пользователи столкнулись с проблемами авторизации при входе в приложение. Об этом сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга, передает УНН.
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“К сожалению, сейчас некоторые из наших клиентов сталкиваются с временными техническими сбоями при авторизации и входе в Приват24”, — написал он в своем Facebook.
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По словам Серги, проблема в ближайшее время будет ликвидирована.
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В субботу ПриватБанк проводил технические работы по модернизации онлайн-банка “Приват24 для бизнеса”, поэтому некоторые операции временно могли быть недоступны.