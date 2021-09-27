У роботі додатку Приват24 стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У роботі мобільного додатку Приват24 стався збій. Користувачі зіткнулися з проблемами авторизації при вході у додаток. Про це повідомив прес-секретар ПриватБанку Олег Серга, передає УНН.
Цитата
“На жаль, зараз деякі з наших клієнтів стикаються з тимчасовими технічними збоями при авторизації та вході у Приват24”, — написав він у своєму Facebook.
Деталі
За словам Серги, проблему найближчим часом буде ліквідовано.
Додамо
Цієї суботи ПриватБанк проводив технічні роботи з модернізації онлайн-банку “Приват24 для бізнесу”, тому деякі операції тимчасово могли бути недоступними.