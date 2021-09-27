У роботі додатку Приват24 стався збій

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“На жаль, зараз деякі з наших клієнтів стикаються з тимчасовими технічними збоями при авторизації та вході у Приват24”, — написав він у своєму Facebook.

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За словам Серги, проблему найближчим часом буде ліквідовано.

Додамо

Цієї суботи ПриватБанк проводив технічні роботи з модернізації онлайн-банку “Приват24 для бізнесу”, тому деякі операції тимчасово могли бути недоступними.