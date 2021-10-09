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У роботі "Приват24" стався збій: користувачі скаржилися на затримку при проведенні платежів

Київ • УНН

 • 28746 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У роботі додатку "Приват24" сьогодні стався технічний збій. Користувачі скаржилися на затримку при проведенні платежів через систему. Як повідомив в коментарі УНН прессекретар ПриватБанку Олег Серга, наразі проблема усунена.

Цитата:

"Від деяких клієнтів надійшли повідомлення про проблеми затримки при проведенні платежів через систему. Станом на 13:20 проблему усунули", - повідомив Серга.

Деталі

Прессекретар зазначив, що якщо переказ платежу "завис", то робити повторний не рекомендується. При цьому, якщо клієнт виконав повторні платежі, при повідомленні про це, кошти повернуться йому на карту.

Нагадаємо

У кінці вересня в роботі мобільного додатка "Приват24" також був збій. Тоді користувачі зіткнулися з проблемами авторизації при вході в додаток.

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