У роботі "Приват24" стався збій: користувачі скаржилися на затримку при проведенні платежів

Цитата:

"Від деяких клієнтів надійшли повідомлення про проблеми затримки при проведенні платежів через систему. Станом на 13:20 проблему усунули", - повідомив Серга.

Деталі

Прессекретар зазначив, що якщо переказ платежу "завис", то робити повторний не рекомендується. При цьому, якщо клієнт виконав повторні платежі, при повідомленні про це, кошти повернуться йому на карту.

Нагадаємо

У кінці вересня в роботі мобільного додатка "Приват24" також був збій. Тоді користувачі зіткнулися з проблемами авторизації при вході в додаток.