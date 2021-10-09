У роботі "Приват24" стався збій: користувачі скаржилися на затримку при проведенні платежів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У роботі додатку "Приват24" сьогодні стався технічний збій. Користувачі скаржилися на затримку при проведенні платежів через систему. Як повідомив в коментарі УНН прессекретар ПриватБанку Олег Серга, наразі проблема усунена.
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"Від деяких клієнтів надійшли повідомлення про проблеми затримки при проведенні платежів через систему. Станом на 13:20 проблему усунули", - повідомив Серга.
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Прессекретар зазначив, що якщо переказ платежу "завис", то робити повторний не рекомендується. При цьому, якщо клієнт виконав повторні платежі, при повідомленні про це, кошти повернуться йому на карту.
Нагадаємо
У кінці вересня в роботі мобільного додатка "Приват24" також був збій. Тоді користувачі зіткнулися з проблемами авторизації при вході в додаток.