В работе киевских троллейбусов 28 апреля и 2 мая произойдут изменения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В связи с ремонтом на путепроводе в районе станции метро "Нивки" 28 апреля и 2 мая 2017 с 00:20 до 05:00 вносятся изменения в работу тролейбусов маршрутов №№41,92н,93Н. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс", передает УНН.
"Да, на указанный период в работу транспорта вносятся следующие изменения: с 00:20 до 05:00 движение троллейбусного маршрута № 41 закрывается; с 01:00 до 05:00 движение троллейбусного маршрута № 93Н закрывается", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что с 01:00 до 04:00 отправление ночного троллейбусного маршрута № 92н будет организовано следующим образом: от железнодорожного вокзала "Южный" - ул. И. Огиенко - ул. Чорновила - ул. Сечевых Стрельцов - ул. Щусева - ул. Стеценко - Интернациональная пл. - ул. Маршала Гречко - ул. В.Порика - ул. Свободы.
Напомним, 26 апреля и 27 апреля с 1:00 до 06:00 из-за дорожно-ремонтные работы на Шулявском путепроводе вносятся временные изменения в работу троллейбусных маршрутов №№ 41, 92н, 93Н.