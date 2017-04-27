У роботі київських тролейбусів 28 квітня і 2 травня відбудуться зміни
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У зв’язку з ремонтом на шляхопроводі в районі станції метро “Нивки” 28 квітня та 2 травня 2017 року з 00:20 до 05:00 вносяться зміни в роботу тролейбусів маршрутів №№ 41, 92Н, 93Н. Про це повідомляє прес-служба “Київпастранс”, передає УНН.
“Так, на зазначений період у роботу транспорту вносяться такі зміни: з 00:20 до 05:00 рух тролейбусного маршруту № 41 закривається; з 01:00 до 05:00 рух тролейбусного маршруту № 93Н закривається”, — йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що з 01:00 до 04:00 відправлення нічного тролейбусного маршруту № 92Н буде організовано так: від залізничного вокзалу “Південний” — вул. І.Огієнка — вул. В.Чорновола — вул. Січових Стрільців — вул. Щусєва — вул. Стеценка — Інтернаціональна пл. — вул. Маршала Гречка — вул. В.Порика — просп. Свободи.
Нагадаємо, 26 квітня та 27 квітня з 01:00 до 06:00 через дорожньо-ремонтні роботи на Шулявському шляхопроводі вносяться тимчасові зміни в роботу тролейбусних маршрутів №№ 41, 92Н, 93Н.