В работе Facebook произошел сбой

Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться после 0:25 по киевскому времени в четверг.

Чаще других на сбои жалуются пользователи из США, Германии, Франции, Нидерландов и Испании. О неполадках в Украине сообщают пользователи соцсети в Запорожской, Ровенской и Винницкой областях.

По данным Downdetector, примерно 49% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе новостной ленты, еще 29% испытывают проблемы со входом в своих аккаунтов, а около 21% пользователей сообщили о полном отключении социальной сети.

Напомним, в Facebook планируют создать приложения для путешествий и подкастов.