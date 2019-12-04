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В работе Facebook произошел сбой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Пользователи социальной сети Facebook по всему миру столкнулись со сбоями в ее работе в ночь на четверг. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, передает УНН.

Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться после 0:25 по киевскому времени в четверг.

Чаще других на сбои жалуются пользователи из США, Германии, Франции, Нидерландов и Испании. О неполадках в Украине сообщают пользователи соцсети в Запорожской, Ровенской и Винницкой областях.

По данным Downdetector, примерно 49% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе новостной ленты, еще 29% испытывают проблемы со входом в своих аккаунтов, а около 21% пользователей сообщили о полном отключении социальной сети.

Напомним, в Facebook планируют создать приложения для путешествий и подкастов.

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