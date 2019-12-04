У роботі Facebook стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Користувачі соціальної мережі Facebook по всьому світу зіткнулися зі збоями в її роботі в ніч на четвер. Це випливає з даних на сторінці сервісу Downdetector, що відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів, передає УНН.
Неполадки в роботі соціальної мережі стали спостерігатися після 0:25 за київським часом у четвер.
Частіше за інших на збої скаржаться користувачі з США, Німеччини, Франції, Нідерландів та Іспанії. Про неполадки в Україні повідомляють користувачі соцмережі у Запорізькій, Рівненській та Вінницькій областях.
За даними Downdetector, приблизно 49% користувачів Facebook скаржаться на збої в роботі новинної стрічки, ще 29% відчувають проблеми зі входом до своїх акаунтів, а близько 21% користувачів повідомили про повне відключення соціальної мережі.
Нагадаємо, у Facebook планують створити додатки для подорожей і подкастів.