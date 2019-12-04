Facebook планує створити додатки для подорожей і подкастів

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Американська компанія Facebook, якій належить однойменна соціальна мережа, вивчає можливість розробки нових для себе продуктів. Це будуть спеціальні додатки та програми, призначені для подорожей, розміщення подкастів, розсилки інформаційних бюлетенів та послуг, які створять оптимальне середовище для колективної роботи в офісах. Про це повідомила в середу газета The New York Times з посиланням на три джерела, пише УНН.