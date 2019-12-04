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Facebook планує створити додатки для подорожей і подкастів

Facebook планує створити додатки для подорожей і подкастів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Американська компанія Facebook, якій належить однойменна соціальна мережа, вивчає можливість розробки нових для себе продуктів. Це будуть спеціальні додатки та програми, призначені для подорожей, розміщення подкастів, розсилки інформаційних бюлетенів та послуг, які створять оптимальне середовище для колективної роботи в офісах. Про це повідомила в середу газета The New York Times з посиланням на три джерела, пише УНН.

За їхніми даними, аналізом доцільності створення продуктів займається новий експериментальний підрозділ компанії під назвою New Product Experimentation Team (NPE Team). Завдання цього підрозділу на чолі з віце-президентом Facebook зі співробітництва Іме Арчібонгом полягає в тому, щоб опрацьовувати найбільш перспективні напрямки розвитку соціальної мережі. NPE Team розбитий на п’ять груп, кожна з яких складається з 10-15 осіб і займається оперативним запуском нових продуктів і зняттям з експлуатації тих з них, які не користуються попитом споживачів.

Згідно з публікацією, розробка згаданих вище продуктів важлива для Facebook в плані інтегрування додатку Instagram, призначеного для розміщення фотографій і невеликих відеороликів, додатку для миттєвого обміну повідомленнями Facebook Messenger, додатка й Facebook. З точки зору газети, новинки здатні привести до перетворення рекламного бізнесу компанії, зосередженого на просуванні товарів і послуг на основі вивчення записів користувачів.

Як уточнює газета, згадані вище проекти знаходяться в стадії розробки і можуть не бути втілені в життя.

Як писав УНН, влітку стало відомо, що Facebook офіційно планує запустити власну криптовалюту наступного року.

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