Facebook планирует создать приложения для путешествий и подкастов

По их данным, анализом целесообразности создания продуктов занимается новое экспериментальное подразделение компании под названием New Product Experimentation Team (NPE Team). Задача этого подразделения во главе с вице-президентом Facebook по сотрудничеству Име Арчибонгом состоит в том, чтобы прорабатывать наиболее перспективные направления развития социальной сети. NPE Team разбито на пять групп, каждая из которых состоит из 10-15 человек и занимается оперативным запуском новых продуктов и снятием с эксплуатации тех из них, которые не пользуются спросом потребителей.

Согласно публикации, разработка упомянутых выше продуктов важна для Facebook в плане интегрирования приложения Instagram, предназначенного для размещения фотографий и небольших видеороликов, приложения для мгновенного обмена сообщениями Facebook Messenger, приложения и Facebook. С точки зрения газеты, новинки способны привести к преобразованию рекламного бизнеса компании, сосредоточенного на продвижении товаров и услуг на основе изучения записей пользователей.

Как уточняет газета, упомянутые выше проекты находятся в стадии разработки и могут не быть воплощены в жизнь.

Как писал УНН, летом стало известно, что Facebook официально планирует запустить собственную криптовалюта следующего года.