В Ровно правоохранители задержали водителя с отборным янтарем

По его словам, камни перевозил 49-летний житель Волыни.

"При осмотре багажника в 5 утра нашли необработанные камни весом 2 кг. Также были "шарики", весом 4,5 кг", - отметил Сергей Мерчук.

Как сообщал УНН, в Киеве введен план перехват из-за обстрела из гранатомета управления патрульной полиции города.