В Ровно правоохранители задержали водителя с отборным янтарем
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 20 марта. УНН. Сегодня утром в Киеве на центральной улице Соборной, полицейские остановили "Ауди А6" с отборным янтарем. Произошло это в рамках плана-перехвата из-за обстрела помещения патрульной полиции из гранатомета, сообщил на брифинге руководитель патрульных Сергей Мерчук, передает корреспондент УНН.
По его словам, камни перевозил 49-летний житель Волыни.
"При осмотре багажника в 5 утра нашли необработанные камни весом 2 кг. Также были "шарики", весом 4,5 кг", - отметил Сергей Мерчук.
Как сообщал УНН, в Киеве введен план перехват из-за обстрела из гранатомета управления патрульной полиции города.