У Рівному правоохоронці затримали водія з відбірним бурштином

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Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

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РІВНЕ-КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні вранці у Рівному, на центральній вулиці Соборній, поліцейські зупинили "Ауді А6" з відбірним бурштином. Відбулося це в рамках плану-перехоплення через обстріл приміщення патрульної поліції з гранатомета, повідомив на брифінгу керівник патрульних Сергій Мерчук, передає кореспондент УНН

За його словами, каміння перевозив 49-річний житель Волині.

"Під час огляду багажнику о 5 ранку знайшли необроблене каміння вагою 2 кг. Водночас були "кульки", вагою 4,5 кг", - зазначив Сергій Мерчук.

Як повідомляв УНН, у Рівному введений план перехоплення через обстріл з гранатомета управління патрульної поліції міста

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