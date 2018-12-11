В Риме пылает мусорная свалка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Риме возник большой пожар на свалке, в связи с чем часть города покрыта черным дымом. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
"На муниципальном свалке, находящейся на северной окраине Рима, произошел крупный пожар. Это привело к тому, что в небо в небо над итальянской столицей поднялись клубы грязного черного дыма", - говорится в сообщении.
Отмечают, не было никакой информации о том, что вызвало пожар на свалке, где хранится примерно пятая часть всего мусора в Риме. Пожар еще от рассвета пытаются погасить двенадцать отрядов пожарных.
Как сообщал УНН, ранее в американском штате Калифорния бушевал лесной пожар, из-за которого звезды Голливуда были вынуждены покинуть свои дома.