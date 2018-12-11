У Римі палає сміттєзвалище
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Римі виникла велика пожежа на сміттєзвалищі, у зв'язку з чим частину міста вкрив чорний дим. Про це інформує Reuters, передає УНН.
"На муніципальному сміттєзвалищі, що знаходиться на північній околиці Риму, сталася велика пожежа. Це призвело до того, що в небо над італійською столицею здійнялися клуби брудного чорного диму", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, не було жодної інформації про те, що спричинило пожежу на сміттєзвалищі, де зберігається приблизно п'ята частина всього сміття в Римі. Пожежу ще від світанку намагаються вгамувати дванадцять загонів вогнеборців .
Як повідомляв УНН, раніше в американському штаті Каліфорнія бушувала лісова пожежа, через яку зірки Голлівуду були змушені покинути свої будинки.