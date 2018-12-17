В РФ обвинили Украину в подготовке "провокации" на админчерте с Крымом

"На последнюю декаду декабря (Президент Украины Петр) Порошенко планирует вооруженную провокацию... на (админчерте - ред.) с Крымом", - сказал он в прямом эфире одной из российских радиостанций.

Как сообщал УНН, ранее в МИД РФ заявили, что Киев якобы "готовит провокацию на Донбассе на мариупольском направлении для организации наступления".