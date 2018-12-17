У РФ звинуватили Україну у підготовці "провокації" на адмінмежі з Кримом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Українська влада нібито планує здійснити "збройну провокацію" на адмінмежі материкової України та окупованого Криму наприкінці грудня. Таку заяву зробив у понеділок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"На останню декаду грудня (Президент України Петро) Порошенко планує збройну провокацію... на (адмінмежі - ред.) з Кримом", - сказав він в прямому ефірі однієї з російських радіостанцій.
Як повідомляв УНН, раніше у МЗС РФ заявили, що Київ начебто "готує провокацію на Донбасі на маріупольському напрямі для організації наступу".