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У РФ звинуватили Україну у підготовці "провокації" на адмінмежі з Кримом

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Українська влада нібито планує здійснити "збройну провокацію" на адмінмежі материкової України та окупованого Криму наприкінці грудня. Таку заяву зробив у понеділок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає УНН з посиланням на ТАСС.

У РФ звинуватили Україну у підготовці "провокації" на адмінмежі з Кримом

"На останню декаду грудня (Президент України Петро) Порошенко планує збройну провокацію... на (адмінмежі - ред.) з Кримом", - сказав він в прямому ефірі однієї з російських радіостанцій.

Як повідомляв УНН, раніше у МЗС РФ заявили, що Київ начебто "готує провокацію на Донбасі на маріупольському напрямі для організації наступу".

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