В РФ заявили, что в выборы президента "вмешивались и препятствовали из-за рубежа", в Украине также

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Глава комиссии Совета Федерации РФ Андрей Климов заявил, что Совет Федерации имеет информацию о многочисленных попытках вмешательства в выборы президента России из-за рубежа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “РИА Новости”.

По словам председателя комиссии по защите государственного суверенитета Андрея Климова, речь идет о призывах бойкотировать голосование, DDoS-атаки на информационные ресурсы ЦИК и информ-атаки.

“Таких вмешательств мы насчитали около десяти видов”, — сообщил Климов.

Чиновник также добавил, что может предоставить “тысячи фактов разрозненного вмешательства”.

“Препятствия в проведении голосования в Украине можно считать попыткой повлиять на результат выборов”, — заявил Климов. По его словам, около 65 тысяч россиян не смогли отдать свой голос из-за действий украинской власти.

Климов сообщил, что 3 апреля комиссия проведет круглый стол с участием экспертов, где проанализирует попытки вмешательства в российские выборы, а в начале мая верхняя палата Совфеда РФ представит доклад, где предоставит факты, свидетельствующие о попытках вмешательства в выборы президента.

Как сообщал УНН, издание The Telegraph сообщило, что Россия использует британские языковые лицензии для распространения пропаганды.

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