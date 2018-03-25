У РФ заявили, що у вибори президента "втручалися та перешкоджали з-за кордону", в Україні також
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Глава комісії Ради Федерації РФ Андрій Клімов заявив, що Рада Федерації має інформацію про численні спроби втручання у вибори президента Росії з-за кордону. Про це повідомляє УНН з посиланням на “РИА Новости”.
За словами голови комісії із захисту державного суверенітету Андрія Клімова, йдеться про заклики бойкотувати голосування, DDoS-атаки на інформаційні ресурси ЦВК та інформ-атаки.
“Таких втручань ми нарахували близько десяти видів”, — повідомив Клімов.
Чиновник також додав, що може надати “тисячі фактів розрізненого втручання”.
“Перешкоди у проведенні голосування в Україні також можна вважати спробою вплинути на результат виборів”, — заявив Клімов. За його словами, близько 65 тисяч росіян не змогли віддати свій голос через дії української влади.
Клімов повідомив, що 3 квітня комісія проведе круглий стіл за участю експертів, де проаналізує спроби втручання у російські вибори, а до початку травня верхня палата Радфеда РФ представить доповідь, де надасть факти, що свідчать про спроби втручання у вибори президента.
Як повідомляв УНН, видання The Telegraph повідомило, що Росія використовує британські мовні ліцензії для поширення пропаганди.