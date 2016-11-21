В РФ заявили, что экспортировали из оккупированного Крыма в Украину товаров более чем на 7 млн ​​долл.

"Экспорт Крыма в первом полугодии 2016 года составил 31 993 000 долларов, что в 1,4 раза меньше, чем в 2015 году (45 291 000 долларов). Экспорт на территорию Украины в первом полугодии 2016 года составил 739 000 долларов", - говорится в сообщении.

Добавим, что в октябре в Россельхознадзоре утверждали, что аннексированный Крым экспортировал 220 тыс. тонн пшеницы и ячменя в Африку и страны Ближнего Востока.

Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".