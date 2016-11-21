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У РФ заявили, що експортували з окупованого Криму в Україну товарів на понад 7 млн дол.

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Російській митній службі окупованого Криму повідомили, що з території півострова на материкову Україну за перше півріччя 2016 року було експортовано товарів більше ніж на 7 млн доларів, передає УНН із посиланням на "Крим.Реалії".

У РФ заявили, що експортували з окупованого Криму в Україну товарів на понад 7 млн дол.

“Експорт Криму e першому півріччі 2016 року становив 31 мільйон 993 тисячі доларів, що в 1,4 рази менше, ніж в 2015 році (45 мільйонів 291 тисяча доларів). Експорт на територію України у першому півріччі 2016 року склав 7 мільйонів 39 тисяч доларів”, — зазначено у повідомленні.

Додамо, що у жовтні у Россільгоспнагляді стверджували, що анексований Крим експортував 220 тис. тонн пшениці і ячменю в Африку і країни Близького Сходу.

Нагадаємо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”.

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