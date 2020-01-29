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В РФ заявили, что около 40 тыс. граждан Украины имеют в них временное убежище

Киев • УНН

 • 10885 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что около 40 тыс. гражданам Украины в настоящее время предоставлено временное убежище в России. Об этом в среду она сказала журналистам, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

В РФ заявили, что около 40 тыс. граждан Украины имеют в них временное убежище

"В конце 2016 года временное убежище на территории РФ имели порядка 450 тыс. граждан Украины. На сегодняшний день практически все интегрированы в российское общество и приобрели гражданство РФ. На сегодняшний день на учете состоят порядка 40 тыс. граждан Украины, которые имеют временное убежище в России", - сказала она.

Как сообщалось в УНН, МВД России планирует отменить собеседование на знание русского языка для жителей Украины и Беларуси при получении ими российского гражданства.

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