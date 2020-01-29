В РФ заявили, что около 40 тыс. граждан Украины имеют в них временное убежище
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что около 40 тыс. гражданам Украины в настоящее время предоставлено временное убежище в России. Об этом в среду она сказала журналистам, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.
"В конце 2016 года временное убежище на территории РФ имели порядка 450 тыс. граждан Украины. На сегодняшний день практически все интегрированы в российское общество и приобрели гражданство РФ. На сегодняшний день на учете состоят порядка 40 тыс. граждан Украины, которые имеют временное убежище в России", - сказала она.
Как сообщалось в УНН, МВД России планирует отменить собеседование на знание русского языка для жителей Украины и Беларуси при получении ими российского гражданства.