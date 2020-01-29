Українцям спростять отримання російського громадянства без проходження співбесіди
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. МВС Росії планує скасувати співбесіду на знання російської мови для жителів України і Білорусі при отриманні ними російського громадянства. Про це повідомила в середу начальник Головного управління з питань міграції МВС РФ Валентина Казакова в ході круглого столу “Безпечна міграція: як зробити приплив іноземців в країну взаємовигідним”, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.
“Уже розроблені законопроекти, які дозволять спростити процедуру набуття громадянства нашим найближчим сусідам — громадянам Білорусі і України, яких ми пропонуємо звільнити від проходження співбесіди на знання російської мови”, — сказала вона.
Крім того, як підкреслила Казакова, для громадян цих держав, а також Казахстану і Молдови передбачена можливість отримання російського громадянства РФ після отримання посвідки на проживання.
Як писав УНН раніше, уряд Російської Федерації пропонує розглянути питання визнання громадян України та Білорусі носіями російської мови без проходження співбесіди.
Проектом федерального закону передбачалося, цитуючи документ, “можливість визнання комісією носіями російської мови без проходження вищезгаданої співбесіди громадян Республіки Білорусь і громадян України, які вільно володіють російською мовою, при подачі особисто заяви про визнання їх носіями російської мови і при наявності підстав, передбачених частиною першою статті 331 Федерального закону „Про громадянство Російської Федерації“. Порядок подачі таких заяв буде визначатися Міністерством внутрішніх справ Російської едераціі”.