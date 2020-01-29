Украинцам упростят получение российского гражданства без прохождения собеседования
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. МВД России планирует отменить собеседование на знание русского языка для жителей Украины и Белоруссии при получении ими российского гражданства. Об этом сообщила в среду начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова в ходе круглого стола “Безопасная миграция: как сделать приток иностранцев в страну взаимовыгодным”, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
“Уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру приобретения гражданства нашим ближайшим соседям — гражданам Беларуси и Украины, которых мы предлагаем освободить от прохождения собеседования на знание русского языка”, — сказала она.
Кроме того, как подчеркнула Казакова, для граждан этих государств, а также Казахстана и Молдавии предусмотрена возможность получения российского гражданства РФ после получения вида на жительство.
Как писал УНН ранее, правительство Российской Федерации предлагает рассмотреть вопрос признания граждан Украины и Беларуси носителями русского языка без прохождения собеседования.
Проектом федерального закона предполагалось, цитируя документ, “возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Беларусь и граждан Украины, которые свободно владеют русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 Федерального закона „О гражданстве Российской Федерации“. Порядок подачи таких заявлений будет определяться Министерством внутренних дел Российской едерации”.