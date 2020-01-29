У РФ заявили, що близько 40 тис. громадян України мають у них тимчасовий притулок
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Начальник Головного управління з питань міграції МВС Росії Валентина Казакова заявила, що близько 40 тисячам громадян України в даний час надано тимчасовий притулок в Росії. Про це в середу вона сказала журналістам, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"В кінці 2016 року тимчасовий притулок на території РФ мали близько 450 тис. громадян України. На сьогоднішній день практично всі інтегровані в російське суспільство і набули громадянство РФ. На сьогоднішній день на обліку перебувають близько 40 тис. громадян України, які мають тимчасовий притулок в Росії", - сказала вона.
Як повідомлялося в УНН, МВС Росії планує скасувати співбесіду на знання російської мови для жителів України і Білорусі при отриманні ними російського громадянства.