В РФ заявили о создании трибунала по расторжению контрактов "Газпрома" с "Нафтогазом"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Арбитраж Стокгольма приступил к формированию трибунала для рассмотрения исков "Газпрома" на расторжение контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров глава "Газпрома" Алексей Миллер, со ссылкой на ТАСС сообщает УНН.
"Я хочу вас проинформировать, что сейчас началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража по рассмотрению иска "Газпрома" о расторжении в текущий период времени действующих контрактов", - сказал Миллер.
На вопрос о перспективе трехсторонних переговоров по этому вопросу Миллер сказал, что "трехсторонних переговоров никогда не было, были трехсторонние консультации между профильными министерствами России и Украины и Еврокомиссией".
"Трехсторонние консультации были в прошлом и, видимо, могут быть и в дальнейшем", - добавил он.
Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" планирует подать в суд в Швеции дополнительное обращение отмены временной остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом" в рамках транзитного контракта.