В РФ заявили о создании трибунала по расторжению контрактов "Газпрома" с "Нафтогазом"

"Я хочу вас проинформировать, что сейчас началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража по рассмотрению иска "Газпрома" о расторжении в текущий период времени действующих контрактов", - сказал Миллер.

На вопрос о перспективе трехсторонних переговоров по этому вопросу Миллер сказал, что "трехсторонних переговоров никогда не было, были трехсторонние консультации между профильными министерствами России и Украины и Еврокомиссией".

"Трехсторонние консультации были в прошлом и, видимо, могут быть и в дальнейшем", - добавил он.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" планирует подать в суд в Швеции дополнительное обращение отмены временной остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом" в рамках транзитного контракта.