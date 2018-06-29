У РФ заявили про створення трибуналу по розірванню контрактів "Газпрому" з "Нафтогазом"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Арбітраж Стокгольма приступив до формування трибуналу для розгляду позовів "Газпрому" на розірвання контрактів з "Нафтогазом" на постачання і транзит газу. Про це повідомив в ході прес-конференції за підсумками річних зборів акціонерів глава "Газпрому" Олексій Міллер, з посиланням на ТАСС повідомляє УНН.
"Я хочу вас проінформувати, що зараз почалось формування трибуналу Стокгольмського арбітражу з розгляду позову "Газпрому" щодо розірвання в поточний період часу діючих контрактів", - сказав Міллер.
На питання про перспективу тристоронніх переговорів з цього питання Міллер сказав, що "тристоронніх переговорів ніколи не було, були тристоронні консультації між профільними міністерствами Росії і України і Єврокомісією".
"Тристоронні консультації були в минулому і, мабуть, можуть бути і надалі", - додав він.
Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" планує подати до суду у Швеції додаткове звернення для скасування тимчасової зупинки виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з "Газпромом" в рамках транзитного контракту.