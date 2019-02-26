В РФ заявили о планировании "Исламским государством" теракта на ГРУ

"Нораки приказал своим подручным подорвать сначала военнослужащих у штаб-квартиры ГРУ на Хорошевское шоссе, затем - пассажиров железной дороги, но в обоих случаях готовивших теракты успели вычислить и задержать сотрудники ФСБ", - пишет издание.

При этом указано, что сам Нораки пока недоступен для российской спецслужбы.

Напомним, Генсек Интерпола предупредил о новой волне исламского терроризма.