В РФ заявили о планировании "Исламским государством" теракта на ГРУ

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 47414 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 120957 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123517 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124769 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122657 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 155120 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117358 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141298 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145197 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В РФ заявили о планировании "Исламским государством" теракта на ГРУ

В РФ заявили о планировании "Исламским государством" теракта на ГРУ

Киев  •  УНН

 • 8540 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Один из лидеров группировки "Исламское государство" Тоджиддин Назаров (Абу-Усама Нораки), который дистанционно организовал и лично контролировал в режиме онлайн террористические атаки в Швеции и Таджикистане, готовил и две подобные акции в Москве, в частности, теракт на объект ГРУ. Об этом пишет российская газета "Коммерсант", передает УНН.

"Нораки приказал своим подручным подорвать сначала военнослужащих у штаб-квартиры ГРУ на Хорошевское шоссе, затем - пассажиров железной дороги, но в обоих случаях готовивших теракты успели вычислить и задержать сотрудники ФСБ", - пишет издание.

При этом указано, что сам Нораки пока недоступен для российской спецслужбы.

Напомним, Генсек Интерпола предупредил о новой волне исламского терроризма.

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