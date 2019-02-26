У РФ заявили про планування "Ісламською державою" теракту на ГРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Один з лідерів угруповання "Ісламська держава" Тоджіддін Назаров (Абу-Усама Норакі), який дистанційно організував і особисто контролював у режимі онлайн терористичні атаки у Швеції і Таджикистані, готував і дві подібні акції у Москві, зокрема, теракт на об'єкт ГРУ. Про це пише російська газета "Коммерсант", передає УНН.
"Норакі наказав своїм поплічникам підірвати спочатку військовослужбовців біля штаб-квартири ГРУ на Хорошевському шосе, потім - пасажирів залізниці, але в обох випадках тих, хто готував теракти, встигли вирахувати і затримати співробітники ФСБ", - пише видання.
При цьому вказано, що сам Норакі поки недоступний для російської спецслужби.
Нагадаємо, Генсек Інтерполу попередив про нову хвилю ісламського тероризму.