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В РФ задержали и провели обыски у лидеров партий, которые писали в Twitter об акциях в поддержку Навального

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. В России задержали председателя либертарианской партии Сергея Бойко. Причиной задержания стала его запись в Twitter в поддержку акции протеста 21 апреля на поддержку российского политика Алексей Навального, которую оппозиция не согласовала с властями страны. В частности сотрудники российской полиции пришли с ночным обыском к другому либертарианцу и главе “Гражданского общества” — Михаилу Светову. Об этих и других действиях силовиков пишут российские СМИ “Новая Газета” и “ТАСС”, передает УНН.

Цитата

“В социальной сети Twitter обнаружен информационный пост, размещенный на странице пользователя Сергея Бойко, в котором он призывает неограниченный круг лиц принять участие в несанкционированной акции протеста 21 апреля на поддержку (Алексея) Навального на территории города Москвы”, — приводит рапорт о задержании Бойко “ТАСС”.

Там также указано о необходимости проведения проверки Бойко на предмет наличия в его действиях административного правонарушения.

Ранее сам Бойко сообщил, что был задержан. Полицейские решили оставить его в отделении полиции на ночь.

Обыски у либертарианца Светова

Домой к Светову сначала пришли неизвестные в штатском, а затем — сотрудники полиции в форме. Об этом он сам сообщил в своем Twitter.

Другие задержания

Полиция также задержала экс-кандидата в депутаты московской городской думы Александра Соловьева. Он считает, что задержание связано с публикацией фото полицейских с протестов 21 апреля и шуткой про “космонавтов” в Twitter. Кроме того, в Москве задержана менеджер сети штабов Навального Анна Самкова, сообщил глава сети штабов Леонид Волков.

Дополнение

Государственное агентство “ТАСС” со ссылкой на источники пишет, что обыски у Светова и Бойко якобы проводились в рамках “санитарного дела”. Впрочем, все участники делали сообщения о протестных акций в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального 21 апреля.

Что предшествовало

Ранее пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш арестовали на 10 суток.

Контекст

Политика Алексея Навального, который голодал в исправительной колонии № 2 города Покрова Владимирской области, перевели из исправительного учреждения в стационар областной больницы для осужденных. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что состояние здоровья Алексея Навального все еще вызывает беспокойство, и РФ немедленно освободить оппозиционера.

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