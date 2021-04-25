В РФ задержали и провели обыски у лидеров партий, которые писали в Twitter об акциях в поддержку Навального
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В России задержали председателя либертарианской партии Сергея Бойко. Причиной задержания стала его запись в Twitter в поддержку акции протеста 21 апреля на поддержку российского политика Алексей Навального, которую оппозиция не согласовала с властями страны. В частности сотрудники российской полиции пришли с ночным обыском к другому либертарианцу и главе “Гражданского общества” — Михаилу Светову. Об этих и других действиях силовиков пишут российские СМИ “Новая Газета” и “ТАСС”, передает УНН.
Цитата
“В социальной сети Twitter обнаружен информационный пост, размещенный на странице пользователя Сергея Бойко, в котором он призывает неограниченный круг лиц принять участие в несанкционированной акции протеста 21 апреля на поддержку (Алексея) Навального на территории города Москвы”, — приводит рапорт о задержании Бойко “ТАСС”.
Там также указано о необходимости проведения проверки Бойко на предмет наличия в его действиях административного правонарушения.
Ранее сам Бойко сообщил, что был задержан. Полицейские решили оставить его в отделении полиции на ночь.
Обыски у либертарианца Светова
Домой к Светову сначала пришли неизвестные в штатском, а затем — сотрудники полиции в форме. Об этом он сам сообщил в своем Twitter.
Другие задержания
Полиция также задержала экс-кандидата в депутаты московской городской думы Александра Соловьева. Он считает, что задержание связано с публикацией фото полицейских с протестов 21 апреля и шуткой про “космонавтов” в Twitter. Кроме того, в Москве задержана менеджер сети штабов Навального Анна Самкова, сообщил глава сети штабов Леонид Волков.
Дополнение
Государственное агентство “ТАСС” со ссылкой на источники пишет, что обыски у Светова и Бойко якобы проводились в рамках “санитарного дела”. Впрочем, все участники делали сообщения о протестных акций в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального 21 апреля.
Что предшествовало
Ранее пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш арестовали на 10 суток.
Контекст
Политика Алексея Навального, который голодал в исправительной колонии № 2 города Покрова Владимирской области, перевели из исправительного учреждения в стационар областной больницы для осужденных. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что состояние здоровья Алексея Навального все еще вызывает беспокойство, и РФ немедленно освободить оппозиционера.