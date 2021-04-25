В РФ задержали и провели обыски у лидеров партий, которые писали в Twitter об акциях в поддержку Навального

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В России задержали председателя либертарианской партии Сергея Бойко. Причиной задержания стала его запись в Twitter в поддержку акции протеста 21 апреля на поддержку российского политика Алексей Навального, которую оппозиция не согласовала с властями страны. В частности сотрудники российской полиции пришли с ночным обыском к другому либертарианцу и главе “Гражданского общества” — Михаилу Светову. Об этих и других действиях силовиков пишут российские СМИ “Новая Газета” и “ТАСС”, передает УНН.