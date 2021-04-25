У РФ затримали та провели обшуки у лідерів партій, що писали у Twitter про акції на підтримку Навального

Цитата

“У соціальній мережі Twitter виявлено інформаційний пост, розміщений на сторінці користувача Сергія Бойко, в якому він закликає необмежене коло осіб взяти участь у несанкціонованій акції протесту 21 квітня на підтримку (Олексія) Навального на території міста Москви”, — наводить рапорт щодо затримання Бойко “ТАРС”.

Там також зазначено про необхідність проведення перевірки щодо Бойко на предмет наявності в його діях адміністративного правопорушення.

Раніше сам Бойко повідомив, що був затриманий. Поліцейські вирішили залишити його у відділку поліції на ніч.

Обшуки у лібертаріанця Свєтова

Додому до Свєтова спочатку прийшли невідомі в цивільному, а потім — співробітники поліції в формі. Про це він сам повідомив у своєму Twitter.

Інші затримання

Поліція також затримала екскандидата в депутати московської міської думи Олександра Соловйова. Він вважає, що затримання пов’язане з публікацією фото поліцейських з протестів 21 квітня і жартом про “космонавтів” у Twitter. Крім того, в Москві затримана менеджер мережі штабів Навального Анна Самкова, повідомив глава мережі штабів Леонід Волков.

Доповнення

Державне агентство “ТАРС” з посиланням на джерела пише, що обшуки у Свєтова і Бойко нібито проводились в рамках “санітарної справи”. Втім, всі учасники робили дописи щодо протестних акцій на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального 21 квітня.

Що передувало

Раніше речницю Навального Кіру Ярмиш арештували на 10 діб.

Політика Олексія Навального, який голодував у виправній колонії № 2 міста Покрова Володимирській області, перевели з виправної установи в стаціонар обласної лікарні для засуджених. Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас зазначив, що стан здоров’я Олексія Навального все ще викликає занепокоєння, і РФ має негайно звільнити опозиціонера.