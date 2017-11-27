В РФ заверили, что не нашли у Гриба тяжелых заболеваний
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Краснодарской больнице скорой медицинской помощи при обследовании незаконно заключенного украинца Павла Гриба тяжелых заболеваний не нашли. Об этом говорится в ответе Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, которую она прислала Омбудсмену Валерии Лутковской, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Лутковской.
В ответе указано, что "по прибытии в ФКУ СИЗО-5 ФСИН России Павел Гриб прошел медицинский осмотр и был взят на диспансерный учет по имеющимся хроническим заболеваниям".
"... 18 сентября 2017 года в Краснодарской клинической больнице скорой медицинской помощи Павел Гриб прошел обследование на наличие у него тяжелого заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, которые являются преградой для содержания под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления лиц, предусмотрено законодательством РФ. Наличие такого заболевания врачебной комиссией у него не было установлено", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские консулы посетили Гриба в российском СИЗО
В письме омбудсмена РФ отметили, что "пока общее состояние здоровья Павла Гриба оценивается врачами-специалистами как удовлетворительное, он находится под динамическим наблюдением медицинских работников, получает назначенное лечение в амбулаторных условиях. Препараты для лечения ему предоставляются в соответствии с рекомендациями врачей и имеющихся заболеваний".
Кроме того, по информации Москальковой, 18 сентября 2017 года Павлу Грибу было предоставлено свидание с сотрудниками Генерального консульства Украины, во время которого Павел Гриб не жаловался на условия содержания, состояние здоровья или соблюдения его законных прав и интересов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МИД требует от РФ разрешить украинским врачам обследовать Павла Гриба
Напомним, 7 сентября стало известно, что пропавший в Беларуси украинец П.Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ. В РФ П.Грибу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Октябрьский районный суд города Краснодара продлил арест Украинский Павлу Грибу до 4 января 2018 года.