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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 2744 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 3362 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 82773 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 75344 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 88932 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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11 марта, 06:00 • 120333 просмотра

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В РФ заверили, что не нашли у Гриба тяжелых заболеваний

В РФ заверили, что не нашли у Гриба тяжелых заболеваний

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Краснодарской больнице скорой медицинской помощи при обследовании незаконно заключенного украинца Павла Гриба тяжелых заболеваний не нашли. Об этом говорится в ответе Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, которую она прислала Омбудсмену Валерии Лутковской, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Лутковской.

В ответе указано, что "по прибытии в ФКУ СИЗО-5 ФСИН России Павел Гриб прошел медицинский осмотр и был взят на диспансерный учет по имеющимся хроническим заболеваниям".

"... 18 сентября 2017 года в Краснодарской клинической больнице скорой медицинской помощи Павел Гриб прошел обследование на наличие у него тяжелого заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, которые являются преградой для содержания под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления лиц, предусмотрено законодательством РФ. Наличие такого заболевания врачебной комиссией у него не было установлено", - говорится в сообщении.

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В письме омбудсмена РФ отметили, что "пока общее состояние здоровья Павла Гриба оценивается врачами-специалистами как удовлетворительное, он находится под динамическим наблюдением медицинских работников, получает назначенное лечение в амбулаторных условиях. Препараты для лечения ему предоставляются в соответствии с рекомендациями врачей и имеющихся заболеваний".

Кроме того, по информации Москальковой, 18 сентября 2017 года Павлу Грибу было предоставлено свидание с сотрудниками Генерального консульства Украины, во время которого Павел Гриб не жаловался на условия содержания, состояние здоровья или соблюдения его законных прав и интересов.

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Напомним, 7 сентября стало известно, что пропавший в Беларуси украинец П.Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ. В РФ П.Грибу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Октябрьский районный суд города Краснодара продлил арест Украинский Павлу Грибу до 4 января 2018 года.

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