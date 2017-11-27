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У РФ запевнили, що не знайшли у Гриба тяжких захворювань

У РФ запевнили, що не знайшли у Гриба тяжких захворювань

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Краснодарській лікарні швидкої медичної допомоги під час обстеження незаконно ув’язненого українця Павла Гриба тяжких захворювань не знайшли. Про це йдеться у відповіді Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, яку вона надіслала Омбудсмену Валерії Лутковській,передає УНН із посиланням на прес-службу Лутковської.

У відповіді зазначено, що “після прибуття до ФКУ СІЗО-5 ФСВП Росії Павло Гриб пройшов медичний огляд і був взятий під диспансерний нагляд за наявними хронічними захворюваннями”.

“... 18 вересня 2017 року в Краснодарській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Павло Гриб пройшов обстеження щодо наявності у нього тяжкого захворювання, включеного до переліку тяжких захворювань, які є перепоною для тримання під вартою підозрюваних або обвинувачених у скоєнні злочину осіб, що передбачено законодавством РФ. Наявність такого захворювання лікарською комісією у нього не було встановлено”, — йдеться у повідомленні.

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У листі Омбудсмена РФ зазначили, що “наразі загальний стан здоров’я Павла Гриба оцінюється лікарями-спеціалістами як задовільний, він перебуває під динамічним наглядом медичних працівників, отримує призначене лікування в амбулаторних умовах. Препарати для лікування йому надаються у відповідності до рекомендацій лікарів і наявних захворювань”.

Крім того, за інформацією Москалькової, 18 вересня 2017 року Павлу Грибу було надано побачення зі співробітниками Генерального консульства України, під час якого Павло Гриб не скаржився на умови тримання, стан здоров’я чи дотримання його законних прав і інтересів.

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Нагадаємо, 7 вересня стало відомо, що зниклий в Білорусі українець П.Гриб утримується в Краснодарському СІЗО у РФ. У РФ П.Грибу пред'явлено звинувачення за ч. 1 ст. 205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності). Жовтневий районний суд міста Краснодара продовжив арешт українцю Павлу Грибу до 4 січня 2018 року.

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