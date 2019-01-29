В РФ считают, что Украина не поддерживает новый план ОБСЕ по Донбассу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин уверен, что идея спецпредставителя ОБСЕ по Украине Мартина Сайдика о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе не поддерживается Украиной и представителями "Л/ДНР", передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.
"Мы знаем этот план. Сайдик неоднократно озвучивал его, у него действительно есть ряд идей о том, как можно было бы объединить работу ОБСЕ и работу ООН на Донбассе. Но дело в том, что это его личный план, достаточно большой", - сказал дипломат.
В то же время, он считает, что этот план не поддерживается.
"Он не поддерживается украинской стороной и также не поддержан "Луганской" и "Донецкой народными республиками". Только на этой основе могут быть какие-то конструктивные шаги вперед", - заявил Келин.
Напомним, в интервью от 24 января Сайдик сообщал о существовании нового плана по урегулированию на Донбассе взамен минских соглашений, который предполагает подключение к процессу ООН путем направления в Украину полицейской миссии и создание под эгидой ЕС Агентства по восстановлению региона.