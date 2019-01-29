У РФ вважають, що Україна не підтримує новий план ОБСЄ стосовно Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Директор Департаменту загальноєвропейського співробітництва МЗС РФ Андрій Келін впевнений, що ідея спецпредставника ОБСЄ по Україні Мартіна Сайдіка про новий план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі не підтримується Україною і представниками "Л/ДНР", передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми знаємо цей план. Сайдік неодноразово озвучував його, у нього дійсно є низка ідей про те, як можна було б об'єднати роботу ОБСЄ і роботу ООН на Донбасі. Але справа в тому, що це його особистий план, досить великий", - сказав дипломат.
У той же час, він вважає, що цей план не підтримується.
"Він не підтримується українською стороною і також не підтриманий "Луганською" і "Донецькою народними республіками". Тільки на цій основі можуть бути якісь конструктивні кроки вперед", - заявив Келін.
Нагадаємо, в інтерв'ю від 24 січня Сайдік повідомляв про існування нового плану з врегулювання на Донбасі замість мінських угод, який передбачає підключення до процесу ООН шляхом направлення в Україну поліцейської місії і створення під егідою ЄС Агентства з відновлення регіону.