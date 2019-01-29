У РФ вважають, що Україна не підтримує новий план ОБСЄ стосовно Донбасу

"Ми знаємо цей план. Сайдік неодноразово озвучував його, у нього дійсно є низка ідей про те, як можна було б об'єднати роботу ОБСЄ і роботу ООН на Донбасі. Але справа в тому, що це його особистий план, досить великий", - сказав дипломат.

У той же час, він вважає, що цей план не підтримується.

"Він не підтримується українською стороною і також не підтриманий "Луганською" і "Донецькою народними республіками". Тільки на цій основі можуть бути якісь конструктивні кроки вперед", - заявив Келін.

Нагадаємо, в інтерв'ю від 24 січня Сайдік повідомляв про існування нового плану з врегулювання на Донбасі замість мінських угод, який передбачає підключення до процесу ООН шляхом направлення в Україну поліцейської місії і створення під егідою ЄС Агентства з відновлення регіону.