В РФ вышел на свободу активист, обвиненный в причастности к "Правому сектору"

Так, Бахолдин провел в колонии больше двух месяцев. Незадолго до выхода на свободу к Бахолдину приходили сотрудники ФСБ, которые обещали, что после освобождения у него не будет легкой жизни, за ним будет следить "Большой Брат" и из страны ему уехать не удастся. Кроме того, они обещали активисту, что "обязательно встретят его" 14 августа, пишет агентство.

В день, когда Бахолдин должен был выйти на свободу, возле колонии был задержан другой московский активист Ильдар Дадин, приехавший встречать Бахолдина, сообщает агентство. Его отвезли отдел полиции по Сафоновскому району Смоленской области.

Как сообщал УНН, 4 декабря пришлого года в России суд приговорил бывшего охранника экс-лидера "Правого сектора" Дмитрий Яроша Александра Шумкова к 4 годам колонии общего режима за якобы "организацию экстремистской деятельности".