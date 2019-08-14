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У РФ вийшов на свободу активіст, звинувачений у причетності до "Правого сектору"

У РФ вийшов на свободу активіст, звинувачений у причетності до "Правого сектору"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Московський активіст Денис Бахолдін, засуджений до трьох з половиною років колонії за звинуваченням у причетності до "Правому сектору", вийшов на свободу з виправної колонії № 3 в Смоленській області. Про повідомив батько активіста ОВС-Інфо, передає УНН.

Так, Бахолдін провів в колонії більше двох місяців. Незадовго до виходу на свободу до Бахолдіна приходили співробітники ФСБ, які обіцяли, що після звільнення він не матиме легкого життя, за ним буде стежити "Великий Брат" і з країни йому виїхати не вдасться. Крім того, вони обіцяли активісту, що "обов'язково зустрінуть його" 14 серпня, пише агентство.

У день, коли Бахолдін повинен був вийти на свободу, біля колонії був затриманий інший московський активіст Ільдар Дадін, який приїхав зустрічати Бахолдіна, повідомляє агентство. Його відвезли відділ поліції Сафонівського району Смоленської області.

Як повідомляв УНН, 4 грудня минулого року в Росії суд засудив колишнього охоронця екс-лідера "Правого сектора" Дмитро Яроша Олександра Шумкова до 4 років колонії загального режиму за нібито "організацію екстремістської діяльності".

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