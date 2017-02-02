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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В РФ выразили сомнение, что Д.Трамп согласится предоставить оружие Украине

Киев • УНН

 • 11236 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал предложение сенатора Джона Маккейна о передаче Киеву оружия, передает УНН.

В РФ выразили сомнение, что Д.Трамп согласится предоставить оружие Украине

"Трамп уже обвинял Маккейна, что то стремится "развязать 3-ю мировую войну". В свете этого вряд ли Трамп пойдет на предоставление оружия Киеву", - написал он.

Трамп уже обвинял Маккейна, что тот стремится "развязать третью мир.войну". В свете этого вряд ли Трамп пойдет на предоставление оружия Киеву.

- Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 февраля 2017 г.

Кроме того, А.Пушков также предположил, что Дж.Маккейн и президент П.Порошенко согласовали свои действия в связи с ситуацией на Донбассе.

Порошенко возобновляет военные действия - Маккейн тут же призывает Трампа дать Украине летальное оружие. Согласованные действия? Возможно.

- Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 февраля 2017 г.

Напомним, американский сенатор-республиканец Джон Маккейн призвал президента США Дональда Трампа предоставить Украине летальное оружие для противостояния агрессии со стороны Российской Федерации.

Украинские Национальные Новости

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