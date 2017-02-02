У РФ висловили сумнів, що Д.Трамп погодиться надати зброю України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Російський сенатор Олексій Пушков у своєму Twitter прокоментував пропозицію сенатора Джона Маккейна про передачу Києву зброї, передає УНН.
“Трамп уже звинувачував Маккейна, що той прагне „розв’язати 3-тю світову війну“. У світлі цього навряд чи Трамп піде на надання зброї Києву”, — написав він.
Трамп уже обвинял Маккейна, что тот стремится "развязать 3-ю мир.войну". В свете этого вряд ли Трамп пойдет на предоставление оружия Киеву.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 февраля 2017 г.
Крім того, О.Пушков також припустив, що Дж.Маккейн і президент П.Порошенко узгодили свої дії в зв’язку з ситуацією на Донбасі.
Порошенко возобновляет военные действия - Маккейн тут же призывает Трампа дать Украине летальное оружие. Согласованные действия? Возможно.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 февраля 2017 г.
Нагадаємл, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн закликав президента США Дональда Трампа надати Україні летальну зброю для протистояння агресії з боку Російської Федерації.