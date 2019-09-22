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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 67163 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112636 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104453 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111328 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120094 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148500 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148821 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В РФ исключили возможность военного столкновения с Украиной

В РФ исключили возможность военного столкновения с Украиной

Киев  •  УНН

 • 18647 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Министр обороны РФ Сергей Шойгу исключает возможность прямого военного конфликта с Украиной. Об этом он рассказал в интервью "Московскому комсомольцу", передает УНН.

Так, на вопрос об "угрозах Киева "триумфально въехать в Москву на танковой броне" и о том, есть ли опасность прямого военного столкновения между армией России и Украины, он ответил:

"Даже думать об этом не хочу. Очень надеюсь, что украинскому народу и украинской власти хватит воли, силы и возможностей, остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и безумному сюжету", - сказал он.

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Напомним, Виктор Муженко, который был начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал армии Украины, заявлял, что Россия может превратить войну на Донбассе в полномасштабную в течение часа.

Также напомним, что в МИД Польши высказывали мнение, что надежды на то, что РФ прекратит войну с Украиной бесполезны.

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