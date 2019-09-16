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Росія насправді не зацікавлена тримати Донбас – Волкер

Росія насправді не зацікавлена тримати Донбас – Волкер

Київ • УНН

 • 9732 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер висловив думку, що Росія насправді не зацікавлена утримувати під контролем окуповані території Донбасу, і заявив про готовність допомогти РФ піти з українських земель, коли "Росія буде готова зробити це". Про це він сказав в інтерв’ю ТСН, передає УНН.

"Гадаю, є причини, чому Росія має піти з Донбасу. Вони насправді не зацікавлені тримати Донбас. Вони лише цинічно граються людськими життями для того, аби впливати на Київ та тримати Україну під російським впливом", - сказав Волкер.

З його слів, це помилка з боку РФ, тому що Україна "сильніша, демократичніша, більш квітуча, стійкіша, більш антиросійська та більш прозахідна", аніж будь-коли раніше, а отже, Росія отримує абсолютно протилежний результат від того, який хоче досягти, продовжуючи окупацію та війну на Донбасі.

"Це причина, чому Росія має хотіти припинити це. І ми, і французи, і німці, й українці готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу та повернення миру на окуповані території, коли Росія буде готова зробити це", - додав Волкер.

Нагадаємо, раніше Волкер заявив, що для того, щоб прийти до виконання формули Штайнмаєра, необхідно виведення військ РФ з території Донбасу.

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