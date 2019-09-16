Россия на самом деле не заинтересована держать Донбасс — Волкер
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил мнение, что Россия на самом деле не заинтересована удерживать под контролем оккупированные территории Донбасса, и заявил о готовности помочь РФ уйти из украинских земель, когда "Россия будет готова сделать это". Об этом он сказал в интервью ТСН, передает УНН.
"Думаю, есть причины, почему Россия должна уйти с Донбасса. Они на самом деле не заинтересованы держать Донбасс. Они лишь цинично играют человеческими жизнями для того, чтобы влиять на Киев и держать Украину под российским влиянием", - сказал Волкер.
По его словам, это ошибка со стороны РФ, так как Украина "сильнее, демократичнее, более цветущая, более устойчива, более антироссийская и более прозападная", чем когда-либо прежде, а следовательно, Россия получает совершенно противоположный результат от того, который хочет достичь, продолжая оккупацию и войну на Донбассе.
"Это причина, почему Россия должна хотеть прекратить это. И мы, и французы, и немцы, и украинцы готовы помочь России найти легкий путь для отступления и возвращения мира на оккупированные территории, когда Россия будет готова сделать это", - добавил Волкер.
Напомним, ранее Волкер заявил, что для того, чтобы прийти к выполнению формулы Штайнмайера, необходим вывод войск РФ с территории Донбасса.