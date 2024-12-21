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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У рф уже не хватает систем ПВО - глава ЦПД СНБО

У рф уже не хватает систем ПВО - глава ЦПД СНБО

Киев  •  УНН

 • 2518 просмотра

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Руководитель ЦПД СНБО сообщил о недостатке систем ПВО/ПРО в россии для защиты городов и объектов. Основные системы защиты сосредоточены в москве и санкт-петербурге, в то время как регионы остаются незащищенными.

У россии не хватает систем ПВО/ПРО для того, чтобы прикрывать объекты и города. Значительное количество потеряно. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

"На россии уже не хватает систем ПВО/ПРО для того, чтобы прикрывать объекты и города. Значительное количество потеряно. Ключевые системы сконцентрированы в москве, возле резиденции путина, а также санкт-петербурге. Регионы путину неважны, плевать он хотел на них", - написал Коваленко в Telegram.

Дополнение

В российской казани один из беспилотников атаковал промышленное предприятие, сообщают росСМИ и телеграм-каналы. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко прокомментировал это, отметив, что в городе есть Казанский пороховой завод, который является одним из ключевых предприятий российского ВПК, выполняющий функцию обеспечения российских вооруженных сил боеприпасами и материалами, необходимыми для изготовления ракет, в том числе "Калибр" и "Искандер".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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