В РФ отменили визит Лаврова в Грецию

"Думаю, что в нынешней ситуации это теряет актуальность, по крайней мере в те сроки, о которых шла речь, то есть в сентябре", - отметил дипломат.



Также Россия вышлет греческих дипломатов, однако подробности пока неизвестны, добавил Маслов.



"Мы уже объявили о том, что будут зеркальные меры, я не знаю, когда, кого и в каких масштабах, но, конечно, в соответствии с существующей практикой, соответствующие меры будут", - сказал он.



На прошлой неделе греческое правительство решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум, обвиняя их во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях против национальной безопасности Греции.



Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Греции обвинило Россию в "постоянном неуважении".



