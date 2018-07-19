В РФ отменили визит Лаврова в Грецию
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Визит главы российского МИД РФ Сергея Лаврова в Грецию в нынешней ситуации теряет актуальность. Об этом в четверг заявил посол России в Афинах Андрей Маслов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Думаю, что в нынешней ситуации это теряет актуальность, по крайней мере в те сроки, о которых шла речь, то есть в сентябре", - отметил дипломат.
Также Россия вышлет греческих дипломатов, однако подробности пока неизвестны, добавил Маслов.
"Мы уже объявили о том, что будут зеркальные меры, я не знаю, когда, кого и в каких масштабах, но, конечно, в соответствии с существующей практикой, соответствующие меры будут", - сказал он.
На прошлой неделе греческое правительство решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум, обвиняя их во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях против национальной безопасности Греции.
Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Греции обвинило Россию в "постоянном неуважении".