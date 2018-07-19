У РФ скасували візит Лаврова до Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Візит глави російського МЗС РФ Сергія Лаврова до Греції в нинішній ситуації втрачає актуальність. Про це в четвер заявив посол Росії в Афінах Андрій Маслов, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Думаю, що в нинішній ситуації це втрачає актуальність, принаймні в ті терміни, про які йшла мова, тобто у вересні", - зазначив дипломат.
Також Росія вишле грецьких дипломатів, однак подробиці досі невідомі, додав Маслов.
"Ми вже оголосили про те, що будуть дзеркальні заходи, я не знаю, коли, кого і в яких масштабах, але, звичайно, відповідно до існуючої практики, відповідні заходи будуть", - сказав він.
Нагадаємо, минулого тижня грецький уряд вирішив вислати двох російських дипломатів і заборонити в'їзд ще двом, звинувачуючи їх у втручанні у внутрішні справи та незаконних діях проти національної безпеки Греції.
Як повідомляв УНН, міністерство закордонних справ Греції звинуватило Росію в "постійній неповазі".