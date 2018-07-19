У РФ скасували візит Лаврова до Греції

"Думаю, що в нинішній ситуації це втрачає актуальність, принаймні в ті терміни, про які йшла мова, тобто у вересні", - зазначив дипломат.



Також Росія вишле грецьких дипломатів, однак подробиці досі невідомі, додав Маслов.



"Ми вже оголосили про те, що будуть дзеркальні заходи, я не знаю, коли, кого і в яких масштабах, але, звичайно, відповідно до існуючої практики, відповідні заходи будуть", - сказав він.



Нагадаємо, минулого тижня грецький уряд вирішив вислати двох російських дипломатів і заборонити в'їзд ще двом, звинувачуючи їх у втручанні у внутрішні справи та незаконних діях проти національної безпеки Греції.



Як повідомляв УНН, міністерство закордонних справ Греції звинуватило Росію в "постійній неповазі".



