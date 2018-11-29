В РФ прокомментировали отмену Трампом встречи с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Кремле прокомментировали решение американской стороны отменить встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита "Большой двадцатки", однако Путин по-прежнему готов к новым контактам со своим американским коллегой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Вашингтона не проводить встречу президентов двух стран в столице Аргентины, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Мы сожалеем о решении американской администрации отменить запланированную встречу двух президентов в Буэнос-Айресе. Что касается президента России Владимира Путина, то он готов к проведению контактов со своим американским коллегой”, — сказал Песков.
По словам Пескова, отмена встречи двух лидеров “означает, что обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время”.
Напомним, Президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита “Большой двадцатки” и посоветовал сделать это всем другим мировым лидерам.