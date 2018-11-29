У РФ прокоментували скасування Трампом зустрічі з Путіним

КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Кремлі прокоментували рішення американської сторони скасувати зустріч президентів РФ і США Володимира Путіна та Дональда Трампа на полях саміту G20, проте російський лідер як і раніше готовий до нових контактів зі своїм американським колегою. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи рішення Вашингтона не проводити зустріч президентів двох країн у столиці Аргентини, повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.