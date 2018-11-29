У РФ прокоментували скасування Трампом зустрічі з Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Кремлі прокоментували рішення американської сторони скасувати зустріч президентів РФ і США Володимира Путіна та Дональда Трампа на полях саміту G20, проте російський лідер як і раніше готовий до нових контактів зі своїм американським колегою. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи рішення Вашингтона не проводити зустріч президентів двох країн у столиці Аргентини, повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
“Ми шкодуємо про рішення американської адміністрації скасувати заплановану зустріч двох президентів у Буенос-Айресі. Що стосується президента Росії Володимира Путіна, то він готовий до проведення контактів зі своїм американським колегою”, — сказав Пєсков.
За словами Пєскова, скасування зустрічі двох лідерів “означає, що обговорення серйозних питань міжнародного та двостороннього порядку денного відкладається на невизначений час”.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп оголосив, що скасовує свою зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту “Великої двадцятки” та порадив зробити це всім іншим світовим лідерам.