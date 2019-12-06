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В РФ сообщили, сколько заплатят за 10-летний транзит нефти Украиной

В РФ сообщили, сколько заплатят за 10-летний транзит нефти Украиной

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Российская компания "Транснефть" в рамках заключенного с "Укртранснафтой" 10-летнего дополнительного соглашения о предоставлении услуг по транзиту нефти по территории Украины заплатит 106,7 миллиарда рублей (около 40 миллиардов гривен или 1,67 миллиарда долларов США). Об этом говорится в сообщении компании "Транснефть", передает УНН.

"Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: около 106,7 млрд рублей (по курсу Банка России евро к рублю на дату сделки); 10,9%", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки, составила 980,395 млрд руб.

Напомним, 3 декабря стало известно, что компании "Укртранснафта" и "Транснефть" заключили 10-летнее соглашение о предоставлении услуг по транзиту нефти по территории Украины.

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