Україна та РФ уклали 10-річний договір щодо транзиту нафти
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Компанії “Укртранснафта” і “Транснефть” уклали 10-річну угоду про надання послуг з транзиту нафти по території України. Про це повідомила у вівторок українська компанія в Facebook, передає УНН.
“3 грудня 2019 року АТ „Укртранснафта“ та ПАТ „Транснефть“ уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти територією України, яка продовжує його дію на десять років — з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року”, - сказано в повідомленні.
Документ був підписаний директором “Укртранснафти” Миколою Гавриленко і віце-президентом “Транснефти” Сергієм Андроновим в рамках міжнародної конференції “Енергетика в XXI столітті” в Загребі (Хорватія). Під час зустрічі сторони також обговорили перспективи подальшого співробітництва, повідомили в “Укртранснафті”.
“Окрім пролонгації договору, додаткова угода між АТ „Укртранснафта“ і ПАТ „Транснефть“ актуалізує низку його положень з врахуванням поточного стану змін на ринку послуг з транспортування нафти в регіоні”, — сказано в повідомленні.
Відзначається, що базові принципи співпраці між компаніями залишаються без змін, в тому числі такі, як порядок оплати послуг і механізм взаємодії на рівні технічних служб двох нафтотранспортних операторів.
У повідомленні також підкреслюється, що висновок додаткової угоди “гарантує безпечну та сталу роботу нафтотранспортної системи України на довгостроковій основі”, створює основу для завантаження системи магістральних нафтопроводів обсягами нафти в напрямку країн Європи.
Як писав УНН, глава “Газпрому” повідомив, що потрібно зробити Україні для транзиту газу.