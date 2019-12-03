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Україна та РФ уклали 10-річний договір щодо транзиту нафти

Київ • УНН

 • 16327 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Компанії “Укртранснафта” і “Транснефть” уклали 10-річну угоду про надання послуг з транзиту нафти по території України. Про це повідомила у вівторок українська компанія в Facebook, передає УНН.

“3 грудня 2019 року АТ „Укртранснафта“ та ПАТ „Транснефть“ уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти територією України, яка продовжує його дію на десять років — ‪з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року‬”, - сказано в повідомленні.

Документ був підписаний директором “Укртранснафти” Миколою Гавриленко і віце-президентом “Транснефти” Сергієм Андроновим в рамках міжнародної конференції “Енергетика в XXI столітті” в Загребі (Хорватія). Під час зустрічі сторони також обговорили перспективи подальшого співробітництва, повідомили в “Укртранснафті”.

“Окрім пролонгації договору, додаткова угода між АТ „Укртранснафта“ і ПАТ „Транснефть“ актуалізує низку його положень з врахуванням поточного стану змін на ринку послуг з транспортування нафти в регіоні”, — сказано в повідомленні.

Відзначається, що базові принципи співпраці між компаніями залишаються без змін, в тому числі такі, як порядок оплати послуг і механізм взаємодії на рівні технічних служб двох нафтотранспортних операторів.

У повідомленні також підкреслюється, що висновок додаткової угоди “гарантує безпечну та сталу роботу нафтотранспортної системи України на довгостроковій основі”, створює основу для завантаження системи магістральних нафтопроводів обсягами нафти в напрямку країн Європи.

Як писав УНН, глава “Газпрому” повідомив, що потрібно зробити Україні для транзиту газу.

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