У РФ повідомили, скільки заплатять за 10-річний транзит нафти Україною

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Київ • УНН

 • 14253 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Російська компанія "Транснефть" в межах укладеної з "Укртранснафтою" 10-річної додаткової угоди про надання послуг з транзиту нафти територією України заплатить 106,7 мільярда рублів (близько 40 мільярдів гривень або 1,67 мільярда доларів США). Про це йдеться у повідомленні компанії "Транснефть", передає УНН.

"Розмір угоди в грошовому вираженні й у відсотках від вартості активів емітента: близько 106,7 млрд рублів (за курсом Банку Росії євро до рубля на дату угоди); 10,9%", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що вартість активів емітента на дату закінчення останнього завершеного звітного періоду, що передує здійсненню угоди, становила 980,395 млрд руб.

Нагадаємо, 3 грудня стало відомо, що компанії “Укртранснафта” і “Транснефть” уклали 10-річну угоду про надання послуг з транзиту нафти по території України.

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