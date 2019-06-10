В результате взрыва в Италии пострадал мэр и еще 15 жителей коммуны
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Вследствии взрыва в трехэтажном здании возле мэрии итальянской коммуны Рокка-ди-Папа было ранено 16 человек в том числе трое детей. Пострадал и мэр Эмануэле Крестини. Об этом пишет издание ANSA, передаёт УНН.
Так, сообщается, что некоторые из тех, кто получил ранения, самостоятельно обратились в больницу и получили необходимую помощь.
Наиболее серьезно был ранен служащий муниципалитета, он получил ожог 44% тела. Крестини также получил ожог на 35% тела, особенно на лице и руках. Оба были отправлены в больницу в Риме.
В другую римскую больницу поступила 5-летняя девочка, получившая во время взрыва травму головы.
По предварительной версии, взрыв мог произойти из-за поломки газопровода. В агентстве сообщают, что ранее перед зданием мэрии проводили работы по строительству дороги.
Как сообщал УНН, ранее в Италии проснулся вулкан Этна.