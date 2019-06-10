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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134809 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 143380 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В результате взрыва в Италии пострадал мэр и еще 15 жителей коммуны

В результате взрыва в Италии пострадал мэр и еще 15 жителей коммуны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Вследствии взрыва в трехэтажном здании возле мэрии итальянской коммуны Рокка-ди-Папа было ранено 16 человек в том числе трое детей. Пострадал и мэр Эмануэле Крестини. Об этом пишет издание ANSA, передаёт УНН.

Так, сообщается, что некоторые из тех, кто получил ранения, самостоятельно обратились в больницу и получили необходимую помощь.

Наиболее серьезно был ранен служащий муниципалитета, он получил ожог 44% тела. Крестини также получил ожог на 35% тела, особенно на лице и руках. Оба были отправлены в больницу в Риме.

В другую римскую больницу поступила 5-летняя девочка, получившая во время взрыва травму головы.

По предварительной версии, взрыв мог произойти из-за поломки газопровода. В агентстве сообщают, что ранее перед зданием мэрии проводили работы по строительству дороги.

Как сообщал УНН, ранее в Италии проснулся вулкан Этна

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