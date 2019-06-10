У результаті вибуху в Італії постраждав мер і ще 15 жителів комуни
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Внаслідок вибуху в триповерховому будинку біля мерії італійської комуни Рокка-ді-Папа було поранено 16 осіб в тому числі троє дітей. Постраждав і мер Емануеле Крестіні. Про це пише видання ANSA, передає УНН.
Так, повідомляється, що деякі з тих, хто отримав поранення, самостійно звернулися в лікарню і отримали необхідну допомогу.
Найбільш серйозно був поранений службовець муніципалітету, він отримав опік 44% тіла. Крестіні також отримав опік на 35% тіла, особливо на обличчі і руках. Обидва були відправлені до лікарні в Римі.
В іншу римську лікарню поступила 5-річна дівчинка, яка отримала під час вибуху травму голови.
За попередньою версією, вибух міг статися через поломки газопроводу. В агентстві повідомляють, що раніше перед будівлею мерії проводили роботи з будівництва дороги.
Як повідомляв УНН, раніше в Італії прокинувся вулкан Етна.